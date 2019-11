After Christmas Crime Stories

Geht es Ihnen auch so? Sie wollen keine neue Fahrstuhl-Version von "Last Christmas" mehr hören? Glühwein-Geruch und Weihnachtsmarkt-Gedränge lassen Panik aufkeimen und der bloße Gedanke an den bevorstehenden Besuch von Tante Hedwig lässt Ihnen das Blut in den Adern gefrieren- Mordlust regt sich?

Dann sind Sie bei „ Der Detektiv & das Saxophon“ genau richtig! Das Jazztrio Boogaloo und der Sprecher Jo Jung haben wieder ein neues Päckchen geschnürt, das mit hintersinnigen, urkomischen und eindeutig kriminellen Geschichten das auseinander nimmt, was allgemein als das "Fest der Liebe" bezeichnet wird. Auf gnadenlos humorvolle Art werden dabei alle versteckten Leichen unterm Tannenbaum hervorgekehrt, betrunkene Engel von eben Diesem geschüttelt und die Laborproben der verzehrten Weihnachtsgans richtig gedeutet ! Facettenreich und mitreißend gelesen von dem Schauspieler und Sprecher Jo Jung, dessen markante Stimme vielen Zuhörern bereits von SWR und ARTE vertraut ist. Dazu eine Musik die selbst Knecht Ruprecht tüchtig aus den Stiefeln hebt und mit unwiderstehlichem Groove dem Fest der Feste schon mal tüchtig einheizt ! Ja, es ist eben wieder „ Mords was los unterm Weihnachtsbaum....!“