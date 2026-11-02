Christmas Dinner Show

Erleben Sie die Magie der Weihnacht mit unserer neuen Musical Dinner Show „The Musical Sound of Christmas - Neu erstrahlt“!

Die Dinner Show entführt Sie in eine zauberhafte, weihnachtliche Welt, in der die Magie der Weihnacht erstrahlt und Weihnachtsfreude lebendig wird. In funkelndem Lichterglanz und stilvollen Kostümen präsentieren unsere professionellen MusicaldarstellerInnen ihren gefühlvollen Live-Gesang.Das Repertoire mit dem wir Sie in die weihnachtliche Musicalwelt eintauchen lassen, reicht von berührenden Melodien wie „Sterne“ aus „Les Miserables“ bis zu fröhlichen Klängen von „It´s Beginning To Look A Lot Like Christmas“ aus dem Musical „Here Is Love.“Neben den schönsten (Musical-) Weihnachtsliedern erwarten Sie auch humorvolle Darbietungen, so dass der Abend zwar weihnachtlich, aber keine "Stille Nacht" zu werden verspricht. Ob mit Freunden, Familie oder als romantisches Date – unsere Musical-Weihnachts-Dinner Show ist das perfekte Erlebnis für alle, die die festliche Stimmung und einen unvergesslichen Abend in einem wunderbar weihnachtlichen Ambiente genießen möchten.

Umrahmt wird die Show von einem der Jahreszeit angepassten exquisiten Mehrgang-Menü, wodurch Musik, Show und kulinarischer Genuss zu einem außergewöhnlichen Erlebnis vereint werden. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns die schönste Zeit des Jahres. „The Musical Sound of Christmas - Neu erstrahlt“ – Wo Ihre Weihnachtswünsche wahr werden!