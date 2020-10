Christmas Garden Stuttgart 2020

Vom 13. November 2020 bis zum 10. Januar 2021 von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Wilhelma

Es ist die schönste Zeit des Jahres, wenn der funkelnde abendliche Rundweg Stuttgarts berühmte Wilhelma endlich wieder erleuchtet. Nun bereits im dritten Jahr nimmt der winterliche Spaziergang eine magische Route mit ganz neuen Lichterwelten, die auch unsere Besucher aus den vergangenen Jahren immer wieder neu überraschen. Der Christmas Garden lädt dazu ein, in aller Ruhe die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen. Spazieren Sie durch eine winterliche Oase in stimmungsvoller und romantischer Atmosphäre und runden Sie Ihren Besuch bei uns mit einem heißen Glühwein und saisonalen Köstlichkeiten ab.

Seit der Eröffnung im Jahr 2018 entwickelte sich der Christmas Garden Stuttgart zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Weihnachtszeit. Im vergangenen Jahr wurden über 950.000 Besucher in Deutschland und Spanien von mehr als 10 Millionen Lichtpunkten in Weihnachtsstimmung versetzt. Auch dieses Jahr wird sich die Wilhelma auf einem ca. zwei Kilometer langen Rundweg in eine romantische Märchenlandschaft verwandeln. Der Besuch des Christmas Garden ist ein Erlebnis, das für Erwachsene und Kinder alles bietet, was einen weihnachtlichen Ausflug ganz besonders macht. Ein idealer Abend für Romantiker, Paare, Freunde, Kollegen und die gesamte Familie.