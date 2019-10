× Erweitern BETTINA MEISTER Christmas Garden in der Wilhelma Stuttgart 2018 Christmas Garden in der Wilhelma Stuttgart 2018

Der Christmas Garden bringt Licht in die dunkelste Jahreszeit und lädt dazu ein, durchzuatmen und in aller Ruhe die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen. Lassen Sie sich von vielen neuen glitzernden Illuminationen in eine magische Weihnachtswelt entführen.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie und Freunden eine winterliche Oase in stimmungsvoller und festlicher Atmosphäre. Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten auf dem Christmas Garden Rundweg und wärmen Sie sich an knisterndem Feuer auf. Die kleinen Gäste bringt ein nostalgisches Kinderkarussell zum Strahlen. Ein idealer Abend für Romantiker, Paare, Freunde und die gesamte Familie.

2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG dieses Erfolgsmodell, das 2014 zum ersten Mal die Royal Botanic Gardens in Kew zum Leuchten brachte, erstmals nach Deutschland. Mehr als 100.000 Besucher ließen sich 2018 in der Stuttgarter Wilhelma von über 1,5 Millionen Lichtpunkten in Weihnachtsstimmung versetzen, und so entwickelte sich der Christmas Garden Stuttgart zu einem der beliebtesten winterlichen Ausflugsziele.