Nach dem überwältigenden Publikumserfolg der Christmas Garden in der vergangenen Saison mit rund 1,9 Millionen Besucher:innen in Deutschland und Europa wird der Christmas Garden Stuttgart ab dem 17. November 2022 zum vierten Mal in der Wilhelma zu sehen sein.

Die Tage werden kürzer, und die Vorfreude auf die magischste Zeit des Jahres kann beginnen. Die traditionsreiche Wilhelma mit ihren spektakulären Parkanlagen und den königlichen Gebäuden wird auch in diesem Winter mit dem Christmas Garden Stuttgart faszinierend erstrahlen. Ab Einbruch der Dunkelheit erwacht in der Wilhelma wieder eine einzigartige Glitzerwelt: der Christmas Garden Stuttgart! Mit einem funkelnden Zusammenspiel von kunstvollen Lichtfiguren, märchenhaften Leuchtszenerien und traumhaften Illuminationen inmitten beeindruckender Flora und Fauna wird die Wilhelma in einen farbenfrohen Wintertraum verwandelt. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch das kulturdenkmalgeschützte Gelände erwartet das Publikum des Christmas Garden Stuttgart ein weihnachtliches Glanzmeer, das Groß und Klein zum Staunen bringt.

Vom 17. November 2022 bis zum 15. Januar 2023 lädt der Christmas Garden Stuttgart - durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der C² Concerts GmbH - unter freiem Himmel von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Entschleunigen ein (am 24. & 31. Dezember 2022 ist der Christmas Garden Stuttgart geschlossen).