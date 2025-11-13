Christmas Garden - Stuttgart

Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise

Ab jetzt im Vorverkauf!

Freuen Sie sich auf eine aufregende Saison: Ab 13. November 2025 erstrahlt die Wilhelma Stuttgart wieder in Millionen von Lichtpunkten und verwandelt sich in eine zauberhafte Welt aus Licht, Musik und Emotionen. Entdecken Sie neue funkelnde Highlights, stimmungsvolle Installationen und unvergessliche Momente für die ganze Familie.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für die beliebtesten Tage im Christmas Garden. Die günstigsten Tickets gibt es nur online.

Lassen Sie sich verzaubern

Stuttgarts bezaubernder Winterpfad kehrt auch in diesem Jahr zurück in die Wilhelma und erleuchtet den Rundweg mit beliebten Christmas Garden Favoriten und beeindruckenden, neuen Lichtinstallationen. Genießen Sie die festlichste Zeit des Jahres mit weihnachtlichen Lichtertänzen, funkelnden Sternen und atemberaubenden Soundtracks, die diese Momente unvergesslich machen. Lassen Sie sich von vielen glitzernden Illuminationen in eine einzigartige, zauberhaft leuchtende Weihnachtswunderwelt entführen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für Stuttgarts beliebtestes Ausflugsziel währen der Weihnachtszeit. Die günstigsten Tickets gibt es online und im Vorverkauf.