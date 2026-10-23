Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise…

Ab jetzt im Vorverkauf!

Der Christmas Garden Stuttgart kehrt zurück! Ab sofort sind die Tickets für die Saison 2026 erhältlich. Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Spaziergang durch die festlich illuminierte Wilhelma sichern Sie sich schon jetzt Tickets für die begehrtesten Tage im Christmas Garden

Lassen Sie sich verzaubern

Stuttgarts bezaubernder Winterpfad kehrt auch in diesem Jahr zurück in die Wilhelma und erleuchtet den Rundweg mit beliebten Christmas Garden Favoriten und beeindruckenden, neuen Lichtinstallationen. Genießen Sie die festlichste Zeit des Jahres mit weihnachtlichen Lichtertänzen, funkelnden Sternen und atemberaubenden Soundtracks, die diese Momente unvergesslich machen. Lassen Sie sich von vielen glitzernden Illuminationen in eine einzigartige, zauberhaft leuchtende Weihnachtswunderwelt entführen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für Stuttgarts beliebtestes Ausflugsziel während der Weihnachtszeit. Die günstigsten Tickets gibt es online und im Vorverkauf.

Familientage zum Aktionspreis

Die Familientage bieten Ihnen die ideale Gelegenheit, gemeinsam in die funkelnde Magie des Christmas Garden einzutauchen – zu einem exklusiven Aktionspreis von nur 41,90 €. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie das unvergessliche Lichtermeer in der Wilhelma Stuttgart!

Unsere Familientage finden exklusiv nur am 23. November, 30. November, 07. Dezember, 14. Dezember und 11. Januar statt.

Erleben Sie das

schönste Lichtspektakel in Stuttgart

Sichern Sie sich Ihre Tickets für die beliebtesten Tage im Christmas Garden Stuttgart bereits jetzt im Vorverkauf. Die günstigsten Tickets gibt es nur online!