An diesem Nachmittag erfahren Sie, wie man in England Weihnachten feiert. Die englische Kursleiterin erzählt, was man isst und trinkt und welche besonderen Traditionen es gibt. Sie lernen ein paar Sätze auf Englisch und hören und singen englische Weihnachtslieder. Und natürlich gibt es auch Kaffee oder Tee und Gebäck.

Ein gemütlicher Adventsnachmittag, an dem man auch noch ein wenig Englisch lernen kann.