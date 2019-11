Christmas in Swing 2019

Big Band des Gymnasiums Balingen, Leitung Matthias Arbter

Big Band Balingen, Leitung Dirk Benkwitz

Jane Walters & Jörg Sommer, Vocals

„Christmas in Swing“ ist für viele Balingerinnen und Balinger eine lieb gewonnene Tradition geworden: Dieses vorweihnachtliche, schwungvolle Event steigt in diesem Jahr bereits am 4. Adventssonntag im Großen Saal der Stadthalle Balingen. Mit einer gesunden Mischung aus Jazz, Swing, Latin, Rock & Co. lädt die Big Band Balingen zu einem lockeren Abend in gemütlicher Atmosphäre ein. Mit dabei sind Jane Walters und Jörg Sommer als Vokalsolisten. Erstmals hier mit an Bord: die Jazz-Youngsters des Gymnasiums Balingen unter der Leitung von Matthias Arbter.