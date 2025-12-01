Christmas in Swing 2025

Konzert mit der Big Band Balingen unter der Leitung von Bastian Greschek.

Alle Jahre wieder heißt es: „Bes(ch)wingt in die Weihnachtsfeiertage mit der Big Band Balingen“. Das traditionelle Weihnachtskonzert „Christmas in Swing“ wartet wie gewohnt mit einer großen stilistischen Vielfalt und zahlreichen Arrangements bekannter Weihnachtslieder im Big- Band-Gewand auf. Bestens gelaunt schickt Sie die Big Band Balingen, die bis weit über die Stadtgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf genießt, beschwingt in die Weihnachtsfeiertage. Neben den hervorragenden Solisten aus den eigenen Reihen stehen auch wieder Silvia Heiner und Jörg Sommer mit auf der Bühne. und verleihen diesem Abend mit ihren Stimmen einen besonderen Glanz.