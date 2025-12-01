Christmas Moments 2025

Beim vorweihnachtlichen Konzertereignis „Christmas Moments“ warten grandiose Solisten, mitreißende Musik, verblüffende Chor-Arrangements, beeindruckende Licht- und Videoeffekte, berührende Gedanken und unterhaltsame Geschichten zum Fest auf die Besucher*innen.

Das sympathische und hochkarätig besetzte Ensemble hat mit diesem Fest vor dem Fest mittlerweile knapp eine Million Zuschauer in Deutschland begeistert. Nicht erst seit dem ARD-Fernsehauftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ von Florian Silbereisen gehört „Christmas Moments“ zu einer der beliebtesten Weihnachtsshows. In den letzten Jahren gastierten Ella Endlich, Patricia Kelly (The Kelly Family), Cassandra Steen und viele weitere bekannte Künstler*innen.

„Christmas Moments“ ist mehr als ein Konzert mit traditionellen Weihnachtsliedern, Christmas Classics, Pop und Gospel: Diese Show zum Jahresendebringt auf ebenso festliche wie authentische Art Musik und Poesie zusammen. Tausende strömen alljährlich in die Theater und Säle, um sich von dem 11-köpfigen Ensemble auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Der Musik-Event gehört vielerorts seit fast dreißig Jahren zur vorweihnachtlichen Tradition wie das Plätzchenbacken oder der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

Solisten sind in diesem Jahr: David Moore, seit 23 Jahren eine feste Größe der „Christmas Moments“ und ebenso lange Erstbesetzung des Bochumer „Starlight Express“, Dominik Steegmüller, Mannheimer Soulsänger und Stimmakrobat, die aus der Castingshow „The Voice“ bekannte Emily Valerius und die Wiener Musical-Darstellerin Aloysia Astari. Für große Gefühle und grandiosen Chor- und Gospelgesang sorgt der Stuttgarter Chor Murphy Singers.