new english american theatre

Mother Goose loves her daughter Freya and she loves the geese that she keeps but Mother Goose was born on the ugly side. Will she sacrifice Heidi, her favourite friendly goose, for her vanity? Will she give all away for a dip in that magical fountain of eternal youth, the bog of beauty? Mischievous Scandinavian Trolls, the mean landlord Baron von Rumpensmakka and his hapless sidekick, marching snowmen and many adventures accompany the story of Mother Goose, told in traditional Christmas Pantomime style with music, re-written songs, much comedy, fun and audience participation.

Suitable for anyone between the ages of 4 and 99.

Mutter Gans liebt ihre Familie und sie liebt auch ihre Gänseschar, aber Mutter Gans ist leider alles andere als eine Augenweide. Wird sie Heidi, ihre Lieblingsgans, ihrer Eitelkeit opfern? Wird sie ihre Liebsten verraten, um im Sumpf der Anmut baden zu dürfen, der ihr ewige Schönheit schenken soll? Die Geschichte von Mutter Gans ist voll von hinterhältigen Trollen aus dem Hohen Norden, schmierigen Typen wie dem gierigen Gutsherrn Baron von Rumpensmakka und wahnwitzigen Abenteuern im Reich der Gänsekönigin, erzählt im typischen Stil eines Christmas Pantomime, mit Musik, umgedichteten Liedern, viel Blödelei und Spaß für und mit dem Publikum.

Geeignet für alle Zuschauer zwischen 4 und 99.

Director: Marina Eisentraut Music

Director: Florian Eisentraut

http://www.neatstuttgart.com