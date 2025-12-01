Christmas Session feat. Vivien Zippert • presented by IG Jazz

Heute Abend wird es weihnachtlich im BIX! Das „Christmas Session“ Trio, bestehend aus Moritz Langmaier, Moritz Holdenried und Felix Eckenfelder, bringt bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder im einzigartigen Stil des Oscar Peterson Trios zum Leben.

Und was wäre Weihnachten ohne Gesang? Natürlich nichts! Deshalb hat sich das Trio die talentierte Stuttgarter Sängerin Vivien Zippert eingeladen, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und virtuosen Soli durch den Abend führt.

Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles Konzert und eine gemütliche Atmosphäre – fast wie ein Abend vor dem Kamin zu Hause.

Besetzung: Vivien Zippert (voc); Moritz Langmaier (p); Moritz Holdenried (b); Felix Eckenfelder (dr)