Christmas-Shopping

Am Freitag, 12. Dezember, bietet Künzelsau ein einzigartiges vorweihnachtliches Shopping-Erlebnis mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Die Innenstadt präsentiert sich festlich geschmückt und lädt zum Bummeln ein.

Die teilnehmenden Geschäfte versprechen eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten in einer Atmosphäre voller Vorfreude und festlichem Glanz. Die liebevoll dekorierten Geschäfte sind ideal, um unverwechselbare Geschenke zu finden.

Zusätzlich laden die gastfreundlichen Gastronomen und die WinterLounge zum Verweilen und Genießen kulinarischer Köstlichkeiten ein, perfekt für eine Pause zwischen den Einkäufen.