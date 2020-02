Christmas - Sick Times - Morbus Schmidt

CHRISTMAS

Das Punkrock Quartett CHRISTMAS aus St. Wendel/Saarland tourt nun seit 2010 durch ganz Europa und teilte seither Bühnen und Betten mit Bands wie Turbonegro, Zeke, Bloodlights, CJ Ramone, UK Subs u.a. und wusste in den letzten Jahren insbesondere durch ihre Liveshows auf sich aufmerksam zu machen. Zunächst mit dem Ziel angetreten, sämtliche Klischees zu zerstören, verwarf man nach gründlicher Überlegung dieses Vorhaben. Die neue Marschroute lautet nun: ALLE PUNKROCK-KLISCHEES ERFÜLLEN UND SICH SELBST ZERSTÖREN! Nun, im Jahre 2018 scheint man diesem Ziel nun endlich wieder etwas näher gekommen zu sein. Exzessives Touren und explosive Liveshows formten ihre Körper, sodass CHRISTMAS nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern auch für die Augen sind. Im diesem Sinne: FOR THOSE ABOUT TO ROCK, WE SALUTE YOU!

SICK TIMES

Drei Punks aus dem Osten, die zusammen über hundert Jahre auf der Uhr haben, und ne Cellistin am Bass – das kann nur nach Oldschool klingen! Ehrlicher 80er Jahre Ami-Punk mit Hardcore-Einschlag. Keine dicken Eier. Kein Rumgelaber. Was zu sagen haben sie trotzdem.

Seit 2007 am Start und paar Besetzungswechsel später sind über 400 Shows im Kasten und mehrere Touren durch Europa, China, Südostasien und Australien. Irgendwer hat mal gesagt: Wo ne Steckdose ist und es Bier gibt, da sind auch SICK TIMES. Word!

MORBUS SCHMIDT

"Angepisster Dampfwalzen Deutschpunk mit Groove und Gefrickel" trifft wohl am ehesten auf das Schweinfurter Power Trio zu, wenn man nach einer passenden Beschreibung sucht. Irgendwo zwischen eigenständig und eigenartig ist der Mix aus Punkrock, Stoner, Metal und Instrumentalparts anzusiedeln, der neben Genickschmerzen auch sicherlich ein paar Fragezeichen hinterlässt.