Die MVG Big Band aus Bad Rappenau-Grombach ist eine Big Band im klassischen Sinne, mit strahlenden Trompeten, fetzigen Posaunen, groovigen Saxophonen sowie einer souveränen Rhythmusgruppe bestehend aus E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Klavier. Gekrönt wird diese Besetzung durch die Sängerin Pamela Braccia, die die Zuhörer stets mit ihrer melodischen Stimme begeistert.

In den vergangenen Jahren stellte die MVG Big Band bei diversen Auftritten immer wieder aufs Neue ihr Können unter Beweis. Dabei durften sich die Zuhörer jedes Mal über die große Bandbreite der Stilrichtungen und das abwechslungsreiche Repertoire freuen. Der „Christmas Swing“ im Bad Rappenauer Kurhaus wurde zu einer schönen Tradition und ist seitdem der musikalische Jahresabschluss der Big Band.

In diesem Jahr soll das Konzert am 2. Advent nicht einfach nur Freude und Vorweihnachtsstimmung bringen, sondern auch Menschen helfen, die sich in einer Notlage befinden. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Sebastian Frei wird das Konzert am Sonntag, den 05. Dezember 2021 ganz in den Dienst der guten Sache gestellt, denn der Erlös kommt der Aktion „Menschen in Not“ der Heilbronner Stimme zugute.

Selbstverständlich werden Rudolf mit der roten Nase und Frosty, der Schneemann auch in diesem Jahr dabei sein. Und bei „O Tannenbaum“ und „Stille Nacht“ wird die Big Band einmal mehr zeigen, wie sich diese Lieder im Big Band Sound anhören. Die Zuhörer können sich auf viele bekannte Weihnachtslieder, gefühlvolle Balladen und einige ganz besondere Stücke freuen!

Karten für das Benefizkonzert mit der MVG Big Band am Sonntag, 05.12. um 17.00 Uhr im Kurhaus gibt es zum Preis von 13 Euro bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. 07264/922-391, E-Mail: gaesteinfo@badrappenau.de oder online unter www.reservix.de. Ermäßigte Karten sind zum Preis von 12 Euro für Inhaber der Bad Rappenauer Gästekarte, Schwerbehinderte ab 70% und Schüler erhältlich. Der Einlass beginnt um 16.00 Uhr. Das Konzert dauert ca. 90 Minuten und findet ohne Pause statt.

Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine Registrierung, für die Sie gerne die Luca-App nutzen können. Bitte beachten Sie, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Im Kurhaus gilt ab sofort die 2G-Regel, d. h. der Zutritt ist nur für geimpfte und genesene Personen möglich. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske bis zum Platz; am Platz darf die Maske abgenommen werden.