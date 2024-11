"Christmas Vocal Night" mit Anders & ONAIR

A Cappella

Einlass ab 19.30 Uhr

Das A Cappella Weihnachtskonzert

Die „A Cappella Nächte“ haben in Vaihingen schon Tradition und begeistern die Vaihinger und die Region bereits seit Jahren! Jetzt kommt mit der „Christmas Vocal Night“ erstmals ein hochkarätiges A Cappella Weihnachtkonzert nach Vaihingen – und das gleich mit zwei der besten und beliebtesten deutschen Vokalformationen: Anders und ONAIR!

A Cappella Fans dürften jetzt schon glänzenden Augen vor Vorfreude bekommen, und das zurecht, denn dieses Gipfeltreffen der beiden Formationen wird es nur einmalig und nur in Vaihingen geben!

„Weihnachten mal anders“ hat die Freiburger A Cappella Singer-Songwriter Band „Anders“ ihr Weihnachtsprogramm tituliert und präsentiert weihnachtlich-winterliches Liedgut auf ihre ganz eigene, charmante Art und Weise. Von Klassikern der Popgeschichte wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“, über aktuelle Radio-Charts wie Coldplays „Christmas Lights“, bis hin zu eigenen Songs ist zur mehrstimmigen Einstimmung aufs Fest alles geboten. Und wer all dem Trubel einfach nur entfliehen will, sei beruhigt: Ein paar Songs widmen sich all dem anderen, ganz normalen Wahnsinn, der sich abseits der Weihnachtsmärkte, Einkaufsstraßen und Shopping-Center sonst noch so ereignet. Na dann: Frohes Fest!

ONAIR begeistern seit 10 Jahren mit ihrem einzigartigen A Cappella Pop Stil. Nach zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen, unzähligen musikalischen Höhenflügen und begeisterten Fans auf der ganzen Welt wird die Band Ende 2024 ihre musikalische Reise mit einer emotionalen Abschiedstour beenden, um jeweils neue Lebenskapitel zu schreiben. Bei der „Christmas Vocal Night“ möchte sich ONAIR auch vom Vaihinger Publikum verabschieden und mit Ausschnitten aus dem aktuellen Weihnachtskonzert „Joy to the World“ die vielen Facetten der Vorweihnachtszeit feiern. Auf dem Programm stehen Advents- und Weihnachtslieder aus dem deutschen Sprachraum, beliebte englischsprachige Christmas-Popsongs sowie weihnachtliche Musik aus weiteren europäischen Ländern.

Die allumfassende Botschaft: Freude möge die Welt erfüllen!