Wie Jesus übers Wasser laufen – das ermöglichte Christo 2016 mehr als einer Million Menschen mit der Mega-Installation Floating Piers, den schwimmenden Stegen auf dem italienischen Iseosee. Was hinter den Kulissen des Großprojektes passiert, wie besessen Christo plant und arbeitet, davon erzählt der Dokumentarfilm „Christo – Walking on Water". Am Samstag, 15. Februar, wird er um 15 Uhr im Adolf-Würth-Saal in der Kunsthalle Würth gezeigt.