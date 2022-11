Christof Altmann Trio - zu viert & Support

Ein guter alter Bekannter ist zu Gast: Christof Altmann mit seinem Trio (Christof Altmann, Dieter Hildenbrand und Thilo Stricker) verstärkt durch Harry Bechtle an der Gitarre. Christof und seine Musiker zelebrieren ein schwäbisches Blues-Kabarett vom feinsten. Ob Lensa ond Spätzla, Mauldeschea, Wei oddr „Heilix Blechle“, elles kriagt musikalisch sei Fett ab. Als Support eröffnet Elena Seeger. Geboren irgendwo im Killertal, lebt sie heute in Stuttgart. Dinge anders betrachten, Normen in Frage stellen hat sie zum Motto ihrer schwäbischen Liedtexte gemacht.