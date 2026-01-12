Christof Altmanns Wolf-Gang

Aus unterschiedlichen Richtungen kommend begaben sich die 5 friedfertigen musikalischen Wölfe im Frühjahr 2019 gemeinsam auf die Blues-Spur.

Mal schleichen sie dabei eindringlich und auf leisen Sohlen, dann wieder geht es in wilder Jagd durch die Chorusse eines Songs. Als echtes Rudel verstehen es die fünf, musikalisch aufeinander einzugehen und sich dabei bestens zu ergänzen. Saxophon und Gitarre setzen sich dabei immer wieder an die Spitze. Aber auch die anderen Wölfe dürfen aus dem Rudel heraustreten und eine Zeitlang den Ton angeben. Natürlich schnüffelt die Wolf-Gang auch in verwandten musikalischen Bereichen und kehrt von dort mit reicher Beute zurück auf den Hauptpfad. Ihre unterhaltsamen Botschaften jaulen sie dem Publikum in den Weltsprachen Schwäbisch und Amerikanisch um die Ohren. Sie zeigen, dass sich diese beiden keinesfalls beißen, sondern eher schwanzwedelnd umschmeicheln. Und beweisen außerdem hieb- und stichfest: Die Wurzeln des Blues liegen sowohl am Mississippi als auch tief im Cannstatter Nesenbach Delta. Die Band besteht aus: Wolf Abromeit: Bass, Gesang; Wolfgang "Lindwolf" Lindenfelser: Saxophon; Harry "Necker-Wolf" Bechtle: Gitarre, Gesang; Thilo "Alb-Wolf" Stricker: Schlagzeug, Gesang; Christof "Schwaben-Blues-Wolf