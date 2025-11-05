Christof Leim – Rock Stories

Krach- und Lachgeschichten mit Christof Leim.

Anekdoten, Skandale und wilde Stories: Musikjournalist Christof Leim erzählt die besten Krach- und Lachgeschichten aus 100 Jahren Rock’n’Roll. Es geht um große Stars und große Songs, um Unfälle und Todesfälle, um Drogen, Sex und Superlative.

Warum wollte Axl Rose einst David Bowie verhauen? Was verbindet AC/DC mit einem Serienkiller? Und was haben Faith No More mit dem Fall der Berliner Mauer zu tun? Die Musikhistorie steckt voll solcher Sonderbarkeiten: Mötley Crüe schlagen sich mit einem traurigen Doppelgänger rum, Lemmy hat den cleversten Heimweg, und Ozzy Osbourne dreht sowieso meistens durch. Oder die Nacht, in der The-Who-Drummer Keith Moon versehentlich seinen Chauffeur überfährt …

Daneben erzählt Christof Leim von seinen eigenen Erlebnissen als Journalist, etwa einem folgenreichen Frühstücksbier mit Zakk Wylde und einer S-Bahn-Jagd mit Rudolf Schenker. Die Zuhörer erfahren Skurriles und Hintergründiges, Abgefahrenes und Überraschendes, fachkundig erklärt und vorgetragen mit Musik. Die Rock Stories gastierten seit 2018 schon in unzähligen Theatern, Clubs & Kneipen in ganz Deutschland, außerdem auf der Full Metal Cruise, dem Rock Hard Festival und den Hamburg Metal Dayz. Man darf sich eine Rock Stories-Show vorstellen wie ein Tresengespräch unter Musikfreaks, bei dem einer vorne sitzt und begleitet von Bildchen, Songs und Videos Geschichten erzählt, über die wir uns beim Bierchen sowieso unterhalten würden.

Christof Leim arbeitet seit über 20 Jahren als Journalist und Musiker. Er kam fast gleichzeitig mit dem Kiss-Debüt auf die Welt und erhielt seine erste Gitarre, als Zakk Wylde gerade bei Ozzy einstieg. Später war er Chefredakteur des Metal Hammer und schreibt heute für verschiedene Musikmedien. Von ihm stammt die tägliche Kolumne „Zeitsprung“ mit Musikgeschichten auf uDiscover, für die er auch einen Podcast über „Stories, Rock & Popkultur“ produziert. Er spielt Gitarre für die Bands The New Black und Heavysaurus. Im Februar 2022 erschien im Riva-Verlag sein erstes Buch: „101 Rock Stories: Von AC/DC über Rammstein bis ZZ Top – Anekdoten, Exzesse und wilde Geschichten“.