Christof Messerschmidt „Blauer Schnee”

Christof Messerschmidt ist Dekan im Kirchenbezirk Schwäbisch Hall-Gaildorf und Preacher-Slammer, zudem arbeitet er als Dozent für Schreibwerkstätten.

Er veröffentlichte Liedtexte, Kindermusicals, den Erzählband „Sarg und Sense“ und gewann den ersten Stuttgarter Preacher-Slam. „Blauer Schnee“ ist Messerschmidts erster Roman, der deutlich die Verbundenheit zum ländlichen Raum und seinen Besonderheiten ausdrückt. Dabei interessiert ihn vor allem, wie sich große Weltgeschichte im Kleinen widerspiegelt.