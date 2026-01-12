Christof und Vladi Altmann

Mit einem magischen Zeitreiselied entführt der fahrende Troubadour Christofferus die Zuschauer direkt auf einen mittelalterlichen Markt.

Dort treffen sie auf die Kräuterfrau Vladigunde mit ihrem Handwagen, in dem sie allerlei Heilkräuter aber auch seltsame Zauberkräuter wie das Nieskraut oder das Lachkraut mitführt. Und nun beginnt ein buntes Markt-Spektakel rund um den kleinen, dicken Ritter Kunibert, den Drachen Fridolin, Zauberer Aloisius und sieben kleine Gespenster. Außerdem erleben die hochwohledlen Zuschauer kühne Ritterspiele und mittelalterliche Tänze. Und stets werden sie bei Spiel und Gesang im Saal und auf der Bühne aktiv einbezogen.