Christof und Vladi Altmann

In ihrem Lieder-Theater-Programm zum Mitsingen und Mitmachen entführen Vladi und Christof Altmann ihre Zuhörer und Zuschauer auf eine musikalische Reise rund um die Welt.

Mit einem geheimnisvollen Reiseschirm fliegen sie von Ort zu Ort. Unterwegs treffen sie zum Beispiel einen verliebten Löwen, tanzende Elefanten, oder eine reiselustige Pinguindame. Die fantasievollen Lieder werden abwechselnd mit vielen verschiedenen Instrumenten begleitet: Akkordeon, Gitarre, Ukulele, Xylophon, Gong, Cymbals, Trommeln und Bambus-Saxophon. Dauer: ca 1 Stunde. Geeignet für Kinder von 4 bis 10 Jahren.