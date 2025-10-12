Christof & Vladi Altmann mit Veit Hübner

Christof Altmann, der Schwabe und Vladi Altmann, die weltläufige Tschechin präsentieren flott, einfallsreich, kreativ und wie immer mit viel Humor ein reichhaltiges musikalisch-kabarettistisches Buffet aus 25 Jahren ihres gemeinsamen Schaffens.

Von der Maultasche samt Laugenbrezel über Sauerkraut, Leberkäs und tödlichen Häppchen mit badischem Spargel, bis hin zum Flamenco über die möglichen Folgen einer Weinprobe.

Selbstverständlich ist das alles garniert mit frischen Zutaten und begleitet und unterstützt vom fabelhaften Veit Hübner am Kontrabass.

Ein Nachmittag an dem sich die Banane biegt und der Lachs vor Lachen von der Platte springt.