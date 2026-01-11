Christof & Vladi Altmann

Am Sonntag, 15. Februar 26 präsentieren Christof und Vladi Altmann ihr Stück „Der Löwe lacht“ dem versammelten Publikum stolz als „Faschings-Liederzirkus“

Wie immer begrüßen sie als Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina „aus der weltberühmten Zirkusfamilie Pepperoni" die Zuschauer mit den Worten: „Hereinspaziert und nicht geniert!“ Und natürlich kündigen Sie als erste große Attraktion den Löwen an. Doch, verflixt, der will auch dieses Mal nicht — ganz allein, vor so vielen Menschen?

Mit Hilfe der Kinder getraut er sich dann doch und singt gemeinsam mit Ihnen sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Haben doch die Kunstschützin und der Zauberer solches Bauchweh, dass sie wieder nicht auftreten können. Ganz zu schweigen von den Reiterinnen und Reitern. Zwischendurch besucht der "Sultan von Arabien" den Zirkus als Ehrengast auf seinem "original fliegenden Teppich", der Drache Fridolin spuckt Feuer und es gibt zwischendurch noch die eine oder andere zum ausklingenden Weihnachts-Thema passende Überraschung.

Wenn es schließlich heißt: "Was wär's, 'nen Zirkus anzuschau'n, ohne diesen einen Kerl, den Lustigen, den Clown" ist eine bunte Zirkusstunde gespickt mit Liedern zum Mitsingen und Mitmachen wie im Flug vorübergegangen.

Begleitet werden die Altmanns von der famosen „Pepperoni-Wackelzahn“

Zirkuskapelle: Bobbi Fischer:Piano, Gregor Hübner: Violine,

Veith Hübner: Kontrabass und Torsten Krill: Schlagzeug.

Also: Hereinspaziert und nicht geniert

Dauer: ca. 70 Minuten