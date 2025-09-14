Christoph Apfelbeck & Kristin Backes

Once a vampire always a vampire. Diesen Spruch kennen eingesottene Tanz der Vampire Fans nur zu gut. Wer einmal „blutgeleckt“ hat, kommt nicht mehr von diesem Musical los und ist in seinem Bann gefangen. Ob als Fan oder Darsteller. Seit nun einem Jahr sind die Vampire zurück in ihre Särge verschwunden. Die letzte Spielzeit in Stuttgart hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und der Wunsch nach einem Wiedersehen ist groß!

Diesen wollen Christoph Apfelbeck und Kristin Backes nun erfüllen und kommen nun nach bereits 2 erfolgreichen Konzerten im Theaterhaus wieder zurück.

Kristin Backes stand von 2022 -2024 als Sarah in Stuttgart und Hamburg auf der Bühne. Davor konnte man sie regelmäßig in Füssen erleben in den Musicals DIE PÄPSTIN, LUDWIG2 oder auch ZEPPELIN. Nun geistert sie durch Hogwarts und spukt bei Harry Potter und das verwunschene Kind als Maulende Myrte in Hamburg herum.

Christoph Apfelbeck war von 2020-2024 bei dem Musical „Tanz der Vampire“ und neben seiner Position als Nightmare Solist als Graf von Krolock und Herbert zu sehen. Er schaut auf eine beeindruckende Karriere zurück und war schon in den Erfolgsmusicals wie REBECCA, ELISABETH und DIE 3 MUSKETIERE zu erleben. Zuletzt konnte man ihn in der Elisabeth Tour in Deutschland und China erleben.

Es laden die Vampire zum Tanz oder in diesem Fall zum Konzert mit Live-Band.

Es erwartet sie ein aufregender und spannungsvoller Musicalabend mit den Evergreens des Genres, humorvollen und interaktiven Moderationen und unbekannten und berührenden Melodien sowie der ein oder anderen Überraschung.

Seid bereit!