Christoph Beck Quartett

Das Quartett präsentiert mit seinem neuen Programm „Still Tryin'“ in klassischer Besetzung des Modern Jazz durchwegs Eigenkompositionen des Bandleader die eigene musikalische Geschichten und farbige Klangbildern hervorbringen. Das Debütalbum „Reflections“ des Ensembles wurde in der renommierten „Next Generation“ Reihe von JAZZthing veröffentlicht und gilt als Leuchtfeuer in einer zunehmend unübersehbaren deutschen Jazzlandschaft. Die allesamt mehrfach preisgekrönten Musiker kreieren einen beindruckenden Bandsound, der eine intensive Hörerfahrung erwarten lässt. Christoph Beck selbst erweist sich dabei als feinfühliger Bandleader der mit seinen Kompositionen die Stärken seiner Mitspieler gekonnt fördert wie fordert