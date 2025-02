Christoph Becks “Bari & Bone”

Die lyrische Posaune und das knorrige Baritonsaxophon sind etwas ganz Besonderes – besonders als Soloinstrumente im Small-Band-Kontext. Mit Größen wie Leo Parker, Gerry Mulligan und Pepper Adams am Baritonsaxophon sowie Jimmy Knepper, J.J. Johnson und Bob Brookmeyer an der Posaune gibt es bedeutende Vertreter, die in ihrer Zeit wegweisend waren. Diese Musiker haben mit ihrem einzigartigen Klang und innovativen Stil Maßstäbe gesetzt und das Verständnis für die Möglichkeiten ihrer Instrumente erweitert.

Das Ensemble Bari & Bone, bestehend aus Christoph Beck (Baritonsaxophon) und Marc Roos (Posaune), präsentiert einen faszinierenden Mix aus Swing-Klassikern und treibendem, straight-ahead Bebop. Zusammen mit Christoph Heckeler (Piano), Axel Kühn (Bass) und Michael Kersting (Drums) entfalten sie spannende Kompositionen, die nicht nur Jazzliebhaber begeistern. Lockere Grooves und überraschende Themen zeigen die vielfältige Bandbreite dieser Musik und laden das Publikum ein, in die verschiedenen Stile und Emotionen des Jazz einzutauchen. Bari & Bone beweisen, dass diese Small-Band-Besetzung zu Unrecht im Schatten steht. Ihre Darbietung ist nicht nur eine Hommage an die großen Meister, sondern auch eine aufregende Erneuerung der Jazzlandschaft. Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt der Bläser, die mit ihrer Virtuosität und Leidenschaft begeistern. Lassen Sie sich von den klanglichen Nuancen und der Spielfreude mitreißen – ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten! Besetzung:Christoph Beck - baritonesaxMarc Roos - tromboneChristoph Heckeler - pianoAxel Kühn - bassMichael Kersting - drums