Adam IV: Outcome Bias

Für „Outcome Bias“ lösen sich die jungen Instrumentalisten, die Schlagzeuger Thilo Adam in seiner aktuellen Band auf der Bühne versammelt, einmal von allen jazzimmanenten Intellektualismen. In diesem Programm bekennt sich das Quartett zu Melancholie und Pathos, zu melodischem Optimismus und harmonischer Euphorie. Trotz stilistischer Varianz steht unmittelbare emotionale Zugänglichkeit bei allen Stücken im Vordergrund. Nick Drake, Radiohead, skandinavische Traditionals und Madonna liefern die thematisch-motivischen Grundlagen für inspirierte, muskelspielfreie Improvisationen in klassischer Quartett-Besetzung. Stimmungsvolle, dichte, abwechslungsreiche Musik, zu der sich der Kopf gut an verregnete U-Bahn-Fenster lehnen lässt, um vor verschwommen vorbeiziehenden Großstadtlichtern über die Höhen und Tiefen unserer Existenz zu kontemplieren.