Happy music at it’s best.

Die Budapest Ragtime Band wurde 1980 gegründet und gilt als altehrwürdige Band in der traditionellen ungarischen Jazz-Szene. Acht erstklassige Musiker bieten Ragtime, Dixieland, Jazz, Swing, Evergreen, Solos und Showmusik. Als Besonderheit kommt zu den Oldtime-Jazz-Klassikern ein einzigartiger Programmteil: Attraktive teils bekannte Titel eigens arrangiert und reizvoll gemischt aus amerikanischer Musik, europäischer Klassik und ungarischer Folklore – frech, witzig und originell präsentiert – eben scharf wie ungarischer Paprika. Und mit den feurigen, schwungvollen Melodien und den humorvollen Showeinlagen verzaubert das Oktett seit über 30 Jahren sein Publikum von jung bis alt. Happy music at it’s best!

Auch die Presse schreibt: „Ein begeistertes Publikum konnte die enorme Bandbreite des Acht-Mann-Orchesters aus Budapest genießen und fühlte sich dabei spürbar wohl.“ (Esslinger Zeitung). Besser und beschwingter kann man kaum an einem schönen Sommertag am Remsufer in den Sonntag starten!