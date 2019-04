Christoph Calim Reicho zählt zu den ausdrucksstärksten Singer/Songwritern seiner Generation. Er schafft es vielfältige Musik-Genres wie Rock, Pop, Rap, Blues, Reggae, Ska, World Music und Folk harmonisch zu vereinen und verbindet in seinen Songs mehrere Sprachen: deutsch, italienisch, englisch sowie österreichischer Dialekt. Calims Texte sind poetisch & einfach zur gleichen Zeit, seine Stimme kraftvoll & weich und die Inhalte zeitkritisch & offenherzig.Er ist ein Künstler mit offenen Augen und Armen, mit Inhalten am Puls der Zeit und vermittelt dem Publikum stets Herz und Hirn zugleich und in voller Intensität.

Christoph Reicho, dessen Spitzname Calimein Kürzel der italienischen Comicfigur Calimero ist, veröffentlichte außerdem 2016 seinen Debütroman „Schlaraffenland“ –eine berührende und spannende Geschichte am Puls der Zeit über drei mitteleuropäische Wohlstandskids, die sich auf der Suche nach einer Identität verlieren.

www.calim.at