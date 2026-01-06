Christoph Dahlhausen - „Growing Light“

Licht, Farbe und Raum stehen im Zentrum des künstlerischen Ansatzes von Christoph Dahlhausen, dessen Werk seit Jahrzehnten international Beachtung findet.

Seine Installationen, Malereien und Fotoarbeiten entstehen stets in enger Beziehung zum Ausstellungsraum und entfalten eine besondere sinnliche Präsenz durch den Einsatz reflexiver und transluzenter Materialien. Diese Materialität ermöglicht es, dass Licht nicht nur sichtbar, sondern nahezu körperlich erfahrbar wird.

Für Dahlhausen ist die Wahrnehmung in ständiger Bewegung – die Betrachtenden ändern mit jedem Schritt den Eindruck des Werkes. Dieser wandelbare Charakter ist ein grundlegendes Element seines Schaffens: Es gibt keinen festen, „richtigen“ Blickpunkt, sondern ein offenes Feld von Möglichkeiten, das sich durch Position, Licht und Perspektive immer neu zusammensetzt.

In der Galerie Peripherie entwickelt Dahlhausen eine raumgreifende vertikale Installation, die sowohl vom Boden aufsteigt als auch von der Decke herab in den Raum wirkt und damit den architektonischen Bestand – insbesondere die montierten Gerüststangen – bewusst in die künstlerische Setzung einbezieht. Ein weiteres bodennahes Lichtobjekt korrespondiert mit dieser vertikalen Arbeit und erweitert das räumliche Spannungsfeld.

Ergänzend zeigt Dahlhausen Wandarbeiten aus seiner Werkserie „Bodies“, in denen Autolacke auf Aluminiumwabenpanels zu farbintensiven, changierenden Oberflächen verdichtet werden, sowie experimentelle Fotoarbeiten, die seine Auseinandersetzung mit Licht, Struktur und Materialität in ein weiteres Medium übertragen.

Seit 1989 ist Dahlhausen weltweit in Museen, Galerien und auf Kunstmessen vertreten. Als Künstler, Kurator und Autor gestaltet er internationale Diskurse der ungegenständlichen Kunst mit und bleibt dabei seinem zentralen Anliegen treu: Licht als lebendigen, wandelbaren, räumlichen Impuls erfahrbar zu machen.