Christoph Drexler - Malerei, Zeichnung, Druckgrafik

Geheimnisvoll und melancholisch sind die Landschaften des Malers Christoph Drexler. Was ihn an der sichtbaren Welt interessiert, ist nicht die Vielfalt der Naturerscheinungen oder die Art, wie der Mensch diese beeinflusst und verändert, sondern lediglich Licht und Farbe in ihrem Zusammenhang mit Bildraum und Bildformen. So können seine Arbeiten letztlich auch als Stillleben gesehen werden, als ein Arrangement weniger, einfacher Gegenstände in einem kargen Umfeld, das nur noch die Idee einer Landschaft vermittelt. (Galerie Michael Heufelder)

Christoph Drexler (geb. 1955), Studium an der Akademie der Bildenden Künste , lebt und arbeitet in München, Mitglied der Münchner Sezession.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Stadtmuseums zu sehen:

Mi 9:00 Uhr-19:00 Uhr, Sa 14:00 Uhr-18:00 Uhr, So und Feiertag 11:00 Uhr-18:00 Uhr