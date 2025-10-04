Christoph Everke & Friends

Rock, Country, Folk- und Blueselemente.

Christoph Everke verbindet Rock, Country, Folk- und Blueselemente mit deutschen Texten und das funktioniert, nicht zuletzt weil er Regungen und Nuancen menschlicher Existenz unter die Lupe nimmt, aufschlüsselt, spiegelt, dreht und wendet, um daraus seine Lieder zu schreiben.

Nachdem das Album „Unterwegs“ noch von Country-Einflüssen geprägt war, geht Christoph Everke bei „Zwischenzeiten“ einen Schritt weiter – da scheinen die Chansons aus der Kindheit, Pop, Rock und HipHop durch und erschliessen mit seinen Gedichten wieder eine neue Klangwelt.

Unterwegs ist Christoph mit Andreas Vlasic (Gitarre), Oscar Meixner (Bass) und Thiemo Hehl (Schlagzeug).