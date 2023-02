Christoph Grab – BLOSSOM, feat. Ralph Alessi

Und wieder frischer Wind aus Richtung Schweiz, der uns in diesem Jazzfrühling endgültig aus der Winterruhe erlöst.

BLOSSOM ist das Quartett des Züricher Saxofonisten Christoph Grab, einem der bekanntesten Musiker der eidgenössischen Szene. Ein Musiker, der Innovation und Erfahrung in seinen unterschiedlichen Bandprojekten organisch vereint. „Das ist visionärer No-Nonsense-Jazz mit der Kraft der einstigen Loft Scene, einer Prise Mingus und einem Schuss David Murray ...“, so beschreibt Jazzthing die Musik des hochkarätigen Quintetts.

Ein Markenzeichen ist das Zusammenspiel der beiden Bläser (an der Trompete Ralph Alessi). Es gibt fließende Improvisationen, verästelte Motive und Melodien sowie kollektiven Swing. Für BLOSSOM hat Grab sein Trio mit Pius Baschnagel und dem in Tübingen inzwischen bestens bekannten Lukas Traxel am Bass erweitert.

„Mit BLOSSOM hat Christoph Grab eine Band geschaffen, die gleichzeitig sehr verankert und sehr frei spielen kann. Mehr als bloß zu interagieren, funktioniert sie wie ein eigener Organismus …“ (Jazz`n`more, CH)

Christoph Grab (sax)

Ralph Alessi (tp)

Lukas Traxel (b)

Pius Baschnagel (dr)