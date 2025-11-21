Christoph Kuch – „Selten so gedacht“

Christoph Kuch, Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in der Sparte Mentalmagie, präsentiert mit „Selten so gedacht“ seine neue, abendfüllende Theatershow.

Christoph Kuch ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch ein außergewöhnlicher Geschichtenerzähler. Sie werden Teil eines einmaligen Erlebnisses, bei dem Gedanken Wirklichkeit werden, das Unerklärliche greifbar scheint und das scheinbar Alltägliche eine völlig neue Dimension erhält. Charmant, humorvoll und immer mit einem Augenzwinkern schafft Kuch eine Atmosphäre, die gleichermaßen unterhält und zum Staunen bringt. Ob verblüffende Mentalmagie, interaktive Experimente oder unerwartete Wendungen – in „Selten so gedacht“ wird das Publikum mehr als nur Zuschauer.