Christoph Kuch – „Selten so gedacht“

Bühnenshow

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Christoph Kuch, Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in der Sparte Mentalmagie, präsentiert mit „Selten so gedacht“ seine neue, abendfüllende Theatershow.

Christoph Kuch ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch ein außergewöhnlicher Geschichtenerzähler. Sie werden Teil eines einmaligen Erlebnisses, bei dem Gedanken Wirklichkeit werden, das Unerklärliche greifbar scheint und das scheinbar Alltägliche eine völlig neue Dimension erhält. Charmant, humorvoll und immer mit einem Augenzwinkern schafft Kuch eine Atmosphäre, die gleichermaßen unterhält und zum Staunen bringt. Ob verblüffende Mentalmagie, interaktive Experimente oder unerwartete Wendungen – in „Selten so gedacht“ wird das Publikum mehr als nur Zuschauer. 

Info

logo.png
Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach
Theater & Bühne
Google Kalender - Christoph Kuch – „Selten so gedacht“ - 2025-11-21 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Christoph Kuch – „Selten so gedacht“ - 2025-11-21 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Christoph Kuch – „Selten so gedacht“ - 2025-11-21 20:00:00 Outlook iCalendar - Christoph Kuch – „Selten so gedacht“ - 2025-11-21 20:00:00 ical

Tags