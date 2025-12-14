Christoph Müller Master-Examen & Salsa Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

Heute Abend kommt Christoph Müller ans Ende der Reise zum Master-Abschluss, die er vor zwei Jahren an der Musikhochschule in Stuttgart begonnen hat. Zu diesem besonderen Anlass hat er seine Band FUOCO dazu eingeladen, die Bühne mit ihm zu teilen.

Der Sound der Band wird durch Salvo La Ferrera am Akkordeon, Oskar Rimmele am Klavier und Nils Becker am Bass geprägt. Das Quartett erzählt in Eigenkompositionen und legendären Jazz-Klassikern von Fernweh, innerem Aufruhr und stillen Momenten – immer mit offenen Ohren für das Unvorhersehbare.

Christoph Müller arbeitet als Schlagzeuger, Komponist und Arrangeur in Stuttgart. Seine Lehrer Eckhard Stromer und Fabian Arends haben ihm während des Masterstudiums in seinem Hauptfach am Schlagzeug den musikalischen Feinschliff gegeben. Zuvor absolvierte er sein Bachelor-Studium in Mannheim bei Professor Michael Küttner. Für seine Studien in Brasilien erhielt er ein Voll-Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

2025 wurde er als Komponist zu den Leverkusener Jazztagen eingeladen.

Er spielte bereits über 700 Konzerte in vielen Ländern auf der ganzen Welt, unter anderem in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Schweiz, Italien, Kosovo, Afghanistan, Neuseeland, Kanada und Brasilien.

Besetzung: Salvo La Ferrera (acc); Oskar Rimmele (p); Nils Becker (b); Christoph Müller (dr)