(c) Sebastian Blutau
Christoph Maria Herbst & Moritz Netenjakob
Das ernsthafte Bemühen um Albernheit
Zwei Humor-Arbeiter lesen ihre Lieblings-Satiren und plaudern
Der eine gehört zu den beliebtesten Kinostars, der andere hat seinen erfolgreichsten Film geschrieben: „Extrawurst“. Und beide haben noch mehr Gemeinsamkeiten: Sie
lieben feine Satire, den schnellen Rollenwechsel und Loriot.
An diesem exklusiven Abend plaudern sie nicht nur über ihre Leidenschaft für intelligenten Humor – sie geben dem Publikum auch jede Menge Kostproben der satirischen Schreibkultur: Seien es Sketche eines gewissen Vicco von Bülow oder ein Entschuldigungsschreiben, das Herbst als Schüler an seinen Religionslehrer verfasste; seien es sarkastische Texte aus Netenjakobs Feder oder Live-Auszüge von Herbsts Lieblings-Hörbüchern; seien es Netenjakobs verrückteste Tour-Erlebnisse oder Herbsts Lieblingssprüche aus der Kult-Serie „Stromberg“.
Wenn sich der erfolgreichste Hörbuchsprecher Deutschlands (Herbst) mit einem „begnadeten Parodisten“ (Kölner Rundschau über Netenjakob) an die Mikrofone begibt, dann ist eine Vielfalt an Stimmen und Humorfarben zu erwarten, die in dieser Kombination mit Sicherheit einzigartig ist.
„Feuerwerk des gekonnten Humors – gnadenlos bissig und gut“ (Aachener Zeitung)
„Gäbe es eine Bundesliga der komischen Duos, würden Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob die Tabelle mit großem Vorsprung anführen.“ (Bonner Generalanzeiger)