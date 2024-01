Christoph Maul – Mangel durch Überfluss

Christoph Maul hat sich in den letzten Jahren in der Kabarett- & Comedyszene einen Namen gemacht. Neben zahlreichen Auftritten in ganz Süddeutschland war er auch schon in diversen Fernsehsendungen zu sehen.

Seit 2022 führ Christoph Maul zudem als Sitzungspräsident durch den Quotenrenner „Fastnacht in Franken“ aus Veitshöchheim. Gekonnt, humorvoll und intelligent bedient er eine Vielzahl an Themen, von der regionalen Politik bis hin zu nationalen Themen. Am liebsten ist Christoph Maul jedoch der Wahnsinn des Alltags. Seien es die Probleme, die das Einkaufen in einem Supermarkt mit sich bringt oder aber auch die Herausforderungen einer Hochzeit, während man sich gegen Fahrradfahrer wehren muss. Christoph Maul bringt Themen und Situationen, die jeder aus seinem Alltag kennt auf ganz spezielle Weise zusammen und spinnt draus aberwitzige Geschichten. Dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags spürt er unterhaltsam nach, wenn er die drei heiligen Könige zu fleißigen Handwerkern werden lässt oder überzeugend herleitet, wie Markus Söder „Fridays for Future“ ermöglicht hat. Besonderes Markenzeichen des Programmes ist die hohe tagesaktuelle Gestaltung, aber auch, dass immer lokale Themen mit auf die Bühne gebracht werden.