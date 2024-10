Christoph Maul "Live & Ungeprobt"

Christoph Maul ist Sitzungspräsident der beliebten Faschings-Sendung „Fastnacht in Franken“ und ein begnadeter Comedian.

Mit seinem neuen Programm „Live & Ungeprobt“ bringt Maul eine Lebendigkeit auf die Bühne und zaubert den Zuschauern das Lachen in die Herzen. Sein Leitspruch: „Wenn der Spaß auf der Welt vorbei ist, ist das, was wir am dringendsten brauchen, HUMOR.“ Kurzum. Maul zeigt auf, dass das, was uns oft wie inszeniert erscheint, tatsächlich ungeprobt und authentisch ist. Das Programm wird niemals geprobt, denn Maul nutzt die Gegebenheiten vor Ort in Wehlmäusel und Umgebung spontan und bedient sich dieser. Und seien Sie sich bewusst, der Christoph Maul kennt sich gut aus hier, weil der is’ a vo’ unserer Gechnd’. Und ganz nebenbei werden Ihre Bauchmuskeln an diesem Abend auf’s äußerste strapaziert.

Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.