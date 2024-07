Christoph Maul und Jochen Schaible - Lieder & Lacher

Die neue(ste) Fusion von Gesang & Kabarett 2024.

Erleben Sie die einzigartige Fusion von Musik und Kabarett: Jochen Schaible (Gesang) und Christoph Maul (Kabarett) wirken gemeinsam auf der Bühne.

Ein unvergessliches Event steht bevor.

Zwei Künstler vereinen ihre großartigen Talente, um das Publikum zu begeistern.

An drei Tagen im August 2024 stehen der Musicaldarsteller und Entertainer Jochen Schaible und der Kabarettist Christoph Maul (Radio 8, Sitzungspräsident der Fastnacht in Franken) gemeinsam auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang.

Jochen Schaible, bekannt für seine mitreißenden musikalischen Auftritte und seine Vielseitigkeit, sorgt mit seinen emotionalen Interpretationen und seinem breiten Repertoire für beste Unterhaltung. Von kraftvollen Balladen bis zu mitreißenden Hits und Musicalsongs nimmt er das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Eine Prise Humor und Entertainment ist dabei immer im Gepäck.

Christoph Maul wiederum präsentiert sein scharfzüngiges, tagesaktuelles und pointiertes Kabarett. Mit Augenzwinkern beleuchtet er regionale, globale und gesellschaftliche Themen. Ein Wortgefecht aus dem Wahnsinn des Alltags, aus Politik und dem Menschsein selbst. Es erwartet Sie feinster Humor, bei dem kein Auge trocken bleibt.

Diese einzigartige Kombination verspricht einen Abend voller Abwechslung, Unterhaltung und Lachmuskeltraining.

Verpassen Sie also nicht die Chance, diese zwei Künstler live zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Musik und Kabarett!

Mittwoch, 21.08.2024, 19.30 Uhr, Freilichtbühne am Wehrgang

Freitag, 23.08.2024, 19.30 Uhr, Freilichtbühne am Wehrgang

Samstag, 24.08.2024, 19.30 Uhr, Freilichtbühne am Wehrgang