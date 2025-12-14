Christoph Neuhaus’ GROOVE SUPERGROUP

An diesem besonderen Abend im BIX trifft der Stuttgarter Gitarrist und Landesjazzpreisträger BW Christoph Neuhaus auf eine echte Traumbesetzung der deutschen Jazz, Pop & Soul Szene, bei der garantiert die Bretter wackeln.

Die Musiker spielten bereits bei vielen Konzerten in unterschiedlichen Besetzungen und Locations zusammen und da war es nur eine Frage der Zeit, bis es einen Termin geben musste, an dem die 5 Musiker nun alle gemeinsam auf der Bühne stehen.

Verwurzelt und verbunden in der Liebe zum Groove, Jazz & Soul wird die GROOVE SUPERGROUP ihre favorite Songs der Soulhistorie und eigene Stücke zum Besten geben.

Cherry Gehring wird den meisten als langjähriger Backgroundsänger und Keyboarder von PUR und als Gründer der Comedygruppe BACKBLECH bekannt sein, aber seine Stimme und Persönlichkeit als Soulsänger und Frontmann sind ebenfalls aussergewöhnlich.

Martin Meixner zählt zu den herausragenden deutschen Tastenvirtuosen und ist international mit z.B. Gaby Moreno zu hören. Bassist Rolf Kersting spielt u.a. bei THE VOICE Kids und Let’s Dance und Frank Dapper ist seit Jahren ebenfalls als Schlagzeuger bei PUR in den Stadien der Republik unterwegs.

Eine echte Band of Brothers. Come by – es wird knallen.

Besetzung: Christoph Neuhaus (git); Cherry Gehring (voc); Martin Meixner (keys); Rolf Kersting (b); Frank Dapper (dr)