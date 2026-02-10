Christoph Neuhaus’ GROOVE SUPERGROUP

An diesem besonderen Abend im BIX trifft der Stuttgarter Gitarrist und Landesjazzpreisträger BW Christoph Neuhaus auf eine echte Traumbesetzung der deutschen Jazz & Soul Szene, bei der garantiert die Bretter wackeln.

Gemeinsam spielten die Musiker bereits bei vielen Konzerten zusammen und begleiteten Stars in der mehrfach Grammy® nominierten SWR Big Band wie Max Mutzke, Paul Carrack, Curtis Stigers, Silje Nergaard uvm..

Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es einen Konzerttermin geben musste, an dem die vier Musiker in der Small Group Besetzung aus Hammond B3 Orgel, Gitarre, Kontrabass und Drums ein eigenes Programm auf die Bühne bringen.

Verwurzelt und verbunden in der Liebe zum Groove, Jazz & Soul wird die GROOVE SUPERGROUP ihre favorite Songs zwischen Scofield, Lorber, Sanborn und Konsorten und eigenen Stücken zum Besten geben.

Frank Chastenier reist aus Berlin ins Ländle und zählt zu den herausragendsten Tastenspielern Europas. Er spielte 26 Jahre in der WDR Big Band, mit Till Brönner, Bob Brookmeyer, Ray Brown, Pe Werner, die Liste ist endlos.

Guido Jöris aus Köln ist seit 18 Jahren Schlagzeuger der SWR Big Band und Musical Director bei Peter Kraus, ausserdem ist er als Sideman, Arrangeur und Sänger tätig.

Der virtuose Stuttgarter Bassist Jens Loh ist dem Stuttgarter Publikum natürlich bestens bekannt und einer der gefragtesten Bassisten der Region.

Come by, es wird knallen.

Besetzung: Christoph Neuhaus (git); Frank Chastenier (Hammond B3); Jens Loh (db); Guido Jöris (dr)