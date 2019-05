Christoph Neuhaus feat. Franziska Schuster

Foto: Sven Götz Christoph Neuhaus

Die Liebe zum Groove, zu Blues und Folk Music war schon immer da,

neben Jazz laufen auf dem Plattenteller von Gitarrist Christoph Neuhaus auch seit je her Künstler wie Led Zeppelin, John Lee Hooker, Robert Johnson, Eric Clapton, Joni Mitchell, Punch Brothers und viele mehr.

Inspiriert und gefesselt vom Sound & Spirit der 60s und 70s präsentiert Christoph Neuhaus mit einer herausragenden Besetzung feinste zeitgemäße Groovemusic zwischen Jazz, Folk und Blues. Neben dem Tastenvirtuosen und Soundtüftler Ulf Kleiner an diversen Keys, dem Mannheimer Schlagzeuger Christian Huber und Sebastian Schuster am Bass & Moog wird die großartige Sängerin Franziska Schuster aus Stuttgart an diesem Abend wieder mit auf der Bühne stehen.

"Der Vizepreisträger des Landesjazzpreis BW 2016 - Christoph Neuhaus - ist ein Gitarrist geformt aus Gefühl, Gehör & Technik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove & Pop. Ein vielseitiger Charakter aus Ecken und Kanten, mit rauhen und glatten Seiten. Dabei ist er nicht der Typ der aneckt, aber einer der auffällt und Spuren hinterlässt im Gefüge der Gruppe und im Ohr des Zuhörers." – R. UUSITALO

Besetzung: Franziska Schuster (voc); Christoph Neuhaus (guit, voc); Ulf Kleiner (keys); Sebastian Schuster (b, moog); Christian Huber (dr)

Mehr Infos unter:https://www.christophneuhaus.com/

http://franziska-schuster.com/