Christoph Neuhaus meets The Cats

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es wieder eine grandiose Besetzung aus Köln und Stuttgart geben. Der virtuose und hochgelobte Trompeter Peter Protschka und Ausnahmeschlagzeuger Dominik Raab aus Köln treffen auf CN und denLandesjazzpreisträger BW 2017 - Sebastian Schuster - am Bass.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz’n’Groove.

Come Down and meet the Cats…

Peter Protschka - Trompete

Christoph Neuhaus - Guitar

Sebastian Schuster - Bass

Dominik Raab - Drums

http://www.christophneuhaus.com