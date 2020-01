Christoph Neuhaus miez the Catz feat. Niko Seibold

Zum Jahresauftakt wird es wieder eine besondere Besetzung mit hochkarätigen Musikern geben:

Als very special Guest ist an diesem Abend der Ausnahmesaxophonist und Komponist NIKO SEIBOLD aus Basel mit auf der Bühne.

Der allseits bekannte Bassist Jens Loh und Schlagzeuger Felix Schrack werden zusammen mit Christoph Neuhaus für heiße Grooves sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove !

Come Down and miez with the Catz…!

Niko Seibold - Sax

Christoph Neuhaus - Guitar

Jens Loh - Bass

Felix Schrack - Drums