Christoph Neuhaus miez the Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem ersten Mittwoch alle zwei Monate herausragende Musiker und Bands zwischen Jazz, Groove & Soul.

Dieses Mal werden mit den Stuttgarter Catz Jakob Bänsch, Yaron Stavi und David Giesel wieder fantastische Musiker zu Gast sein.

In der klassischen Quartett Besetzung bringen die Musiker die Kiste zum brodeln.

Come Down and miez with the Catz…!

Christoph Neuhaus - Guitar

Jakob Bänsch - Trompete

Yaron Stavi - Bass

David Giesel - Drums