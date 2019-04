Christoph Neuhaus Miez The Catz Pres. Debussy & Jazz

Dieses Mal werdet ihr die feine Band BLANK PAGE des Tübinger Kontrabassisten Florian Dohrmann erleben.

Nach 20 erfolgreichen Jahren mit dem David Orlowsky Trio, 6 CD-Veröffentlichungen bei Sony Classical, 2 Echo Klassik-Preisen und zahlreichen Konzerten im In- und Ausland bei renommierten Festivals und Konzerthäusern,wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Concertgebouw Amsterdam und der Carnegie Hall in New York,kehrt Florian Dohrmann nun zu seinen Wurzeln zurück und präsentiert mit „Blank Page - New Impressions of Debussy“ sein neuestes Jazz-Projekt.

Das Radio läuft. Ein Solo-Klavierstück. Bilderreiche, lyrische Harmonien und Motive. Eine unbekannte Aufnahme von Bill Evans? Doch nein, die Moderatorin nennt ein Werk von Debussy: „La fille aux cheveux de lin“. Aus diesem Moment heraus hatte Florian Dohrmann die Idee, Debussys Kompositionen für ein Jazz-Quartett zu adaptieren und neu zu kreieren.

Come Down and miez with Debussy…!