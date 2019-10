Christoph Neuhaus miez the Catz pres.:

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch des Monats herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul ! Dieses Mal wird es wieder eine feine Besetzung mit hochkarätigen Gästen der Stuttgarter Szene geben. Neben dem großartigen Ull Möck (Piano) wird der Schlagzeuger Johann Polzer und Markus Bodenseh am Kontrabass für heiße Grooves sorgen. Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove !

Come Down and miez with the Catz…!

Christoph Neuhaus - Guitar

Ull Möck - Keys

Markus Bodenseh - Bass

Johann Polzer - Drums

http://www.christophneuhaus.com